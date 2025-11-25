Rafa Kalimann - Reprodução de vídeo / Instagram

Rafa Kalimann Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 25/11/2025 14:59

Rio - Rafa Kalimann revisitou lembranças de sua juventude ao falar sobre o período em que iniciou o uso de cigarro para emagrecer. A influenciadora contou que começou aos 15 anos, quando atuava como modelo e enfrentava pressão para manter medidas exigidas pelo mercado.

Durante sua participação no programa "Sem Censura", Rafa descreveu o choque entre o sonho da profissão e a realidade dos bastidores. "É muito cruel. A gente sempre tende a romantizar, quando a gente sonha com uma profissão, com uma carreira, e a gente não tem tanto acesso a como as coisas realmente acontecem por trás. Fui imaginando que seria de um jeito, que eu seria acolhida pelo mercado, e não é assim na prática", afirmou.

Cobranças na agência e gatilhos emocionais

A influenciadora relatou que as exigências começaram cedo. "Tiveram muitos desafios, eu era uma menina muito nova. Lembro de chegar na agência com 14 anos e o booker me receber com uma fita métrica. O quadril precisa ser medido e você precisa estar naquele centímetro [indicado], não pode passar nem um centímetro a mais", contou.

Rafa destacou que seu biotipo não correspondia ao padrão esperado e que isso desencadeou conflitos internos. "Eu já sou de um biotipo totalmente diferente, sou uma mineira de perna grossa, com quadril... então, encaixar nesse padrão me gerou vários gatilhos e questões de saúde."

Ao ser questionada sobre recomendações para fumar como meio de emagrecimento, Rafa confirmou que recebeu esse direcionamento. "Inclusive, comecei a fumar quando era novinha. Parei quando meus pais descobriram", disse.

Ela explicou como tudo começou. "Comecei a fumar para emagrecer, porque me falaram que tiraria minha ansiedade de comer, era um estímulo do mercado. Minha mãe me descobriu. Acho que foi a única vez que ouvi do meu pai: 'Estou decepcionado com você'. Nunca vou esquecer desse momento. Falei [para mim mesma]: 'Nunca mais vou colocar um cigarro na boca'. E nunca mais coloquei", completou.