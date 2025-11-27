Ivete Sangalo e Daniel Cady ao lado dos filhos: Marcelo, Marina e HelenaReprodução/Instagram
Filho de Ivete e Daniel Cady reage ao anúncio do divórcio; famosos enviam apoio
Post reuniu recados carinhosos de Tatá Werneck, Leandro Karnal, Fred Nicácio e Fernanda Abreu
Virginia leva as filhas para ensaio na Grande Rio
A influenciadora se prepara para ensaio exclusivo da bateria na quadra
Valentina Francavilla exibe mudança no corpo ao perder 45 kg
Ex-assistente do Ratinho compartilhou antes e depois do emagrecimento
Ivete Sangalo e Daniel Cady anunciam separação
A cantora e o nutricionista explicaram a decisão e pediram privacidade durante a transição familiar
Nora de Maíra Cardi rebate comentários e afirma que não recebe ajuda financeira da ex-BBB
Thuani Todeschini relatou que arca com as despesas da casa ao lado do marido, Lucas Cardi
Vicky Justus faz pedido inesperado em carta para Papai Noel
Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert aproveita tarde de brincadeiras durante passeio em shopping
