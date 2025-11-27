Ivete Sangalo e Daniel Cady ao lado dos filhos: Marcelo, Marina e Helena - Reprodução/Instagram

Ivete Sangalo e Daniel Cady ao lado dos filhos: Marcelo, Marina e HelenaReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2025 21:00

Rio - Marcelo Sangalo Cady, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, reagiu à publicação que anunciou o divórcio dos pais, feita na noite desta quinta-feira (27). O jovem de 16 anos curtiu o post com a mensagem oficial divulgada pelo casal. A publicação também recebeu diversas manifestações de apoio de celebridades nesse momento delicado para a família.

“Veveta, querida. Te amamos”, escreveu Tatá Werneck. “Siga com discernimento e paz”, desejou Leandro Karnal. “Desejo serenidade e Ori tranquilo para as transições!”, comentou o ex-BBB Fred Nicácio. “Todo o amor que houver nesse mundo”, publicou Fernanda Abreu.

Bruna Marquezine, Linn da Quebrada, Drica Moraes, Lucio Mauro Filho, Sophie Charlotte, Juliana Alves, Carlinhos Maia e Ingrid Guimarães também demonstraram apoio com emojis de coração nos comentários.

Ivete e Daniel foram casados por 17 anos e, além de Marcelo, são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.