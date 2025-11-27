Vicky Justus visita Papai Noel - Reprodução/Patrícia Devoraes/Brazil News

Publicado 27/11/2025 19:09

Rio - Vicky Justus, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, visitou o Papai Noel em um shopping de São Paulo nesta quinta-feira (27). Ao lado da mãe, a menina de 5 anos surpreendeu ao entregar uma carta pedindo um presente inusitado para este Natal: um Labubu gigante, branco e com asas.

Criado pelo artista Kasing Lung, de Hong Kong, o boneco, que é parte de uma linha de monstros colecionáveis, se tornou febre entre crianças e até gerou tendência entre adultos.

Com um vestido quadriculado e um lacinho preto no cabelo, a caçula do empresário se divertiu ao brincar no parquinho, colorir desenhos, abraçar o bom velhinho e posar para várias fotos.