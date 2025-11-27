Biel se emociona ao defender Claudia Leitte e pede respeito às opiniões da cantora - reprodução Instagram

Publicado 27/11/2025 17:27 | Atualizado 27/11/2025 17:28

Rio - Biel publicou um vídeo no Instagram e mostrou emoção ao falar sobre Claudia Leitte. O cantor chorou ao comentar ataques que a artista recebe por suas opiniões e afirmou sentir dó da amiga. No desabafo, Biel elogiou o trabalho recente da cantora.

"O projeto novo da Claudinha ta embaçadíssimo. Tem um visual que ela fez plano sequência que mostra a artista que ela é, o quanto ela é foda, até emociona falar. Mas o pessoal fica confundindo as coisas”, afirmou.Ele reforçou que críticas relacionadas a posicionamentos não devem interferir na análise do trabalho musical de Claudia.Biel cobrou mais tolerância entre o público. "Opinião cada uma tem a sua, família. Vocês têm que saber separar a arte da pessoa do pessoal dela", declarou. Na sequência, ele lembrou a diversidade de pensamentos dentro da sociedade. "A coisa mais natural do mundo, se não não existiriam religiões diferentes, partidos, times de futebol diferentes, isso precisa ser respeitado", completou.O cantor comentou que se comove ao ver a amiga enfrentando ataques. "A gente tem um carinho por ela muito grande e vê ela passando por coisas que dão maior dó. E está aí se reinventando, correndo atrás isso, é muito bonito de ver", disse.Ele também destacou a resiliência da cantora diante dos julgamentos. "Um sucesso não vai te glorificar para sempre, assim como um erro não vai te definir para sempre. Não estou dizendo que ela errou, mas é uma pessoa que não sentou em cima do sucesso que fez e está aí correndo atrás, se reinventando", afirmou.Por fim, Biel revelou que enxerga semelhanças entre sua própria trajetória e a de Claudia Leitte. “A gente se vê muito nela nesse sentido de passar por julgamento, por críticas... e estamos aí. A gente se identifica muito com ela”, concluiu.