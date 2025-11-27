Mãe de Ludmilla renova votos durante viagem à Colômbia reprodução Instagram
Mãe de Ludmilla renova votos durante viagem à Colômbia
Silvana Oliveira celebrou a união com Renato Araújo em cerimônia íntima
Mel Maia relembra bastidores de 'Avenida Brasil' e conta reação de Adriana Esteves em cenas fortes
Atriz descreveu experiências na novela e comentou postura nos bastidores
Filho prematuro de Clara Maia deixa UTI neonatal e segue recuperação no hospital
Bebê Theo, que nasceu com 27 semanas e chegou a pesar 600 gramas
Bráulio Bessa anuncia nascimento da segunda filha
Bebê é fruto do relacionamento com Camila Mendes
Giulia Costa revela ter sofrido violência doméstica de namorado
Atriz afirmou que teve dificuldade em reconhecer a agressão no momento
Leandra Leal revisita história dos pais e explica como construiu sua ideia de família
A atriz detalhou como a amizade entre Ângela Leal e Júlio Brás influenciou seus vínculos e escolhas afetivas
