Mãe de Ludmilla renova votos durante viagem à Colômbia - reprodução Instagram

Mãe de Ludmilla renova votos durante viagem à Colômbia reprodução Instagram

Publicado 27/11/2025 16:44

Rio - Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, celebrou a viagem à Colômbia ao renovar os votos de casamento com Renato Araújo. Ela registrou o momento nas redes sociais e declarou: "Obrigada por tudo que a gente vive, por tudo que nós somos um com o outro. Nosso amor, nossa lealdade e nosso carinho são a nossa base, o que nos mantém firmes. Te amo".

fotogaleria

Silvana conheceu Renato em 2019, nos bastidores de um show de Ludmilla. Na época, ele trabalhava como segurança da artista. O relacionamento avançou rapidamente, e os dois decidiram oficializar a união em 2021.



