Mel Maia aposta em vestido com recorte sensual e famosas elogiam: Muito gataReprodução / Instagram
A atriz lembrou que Adriana se emocionava antes de gravar sequências em que precisava maltratar Rita. "Lembro que, quando a Adriana Esteves tinha que me maltratar, ela chorava e levava bronca da diretora”, contou Mel, ao destacar como as gravações aconteciam.
Segundo ela, uma das diretoras chegou a afirmar: "Por que você está chorando? Isso aqui é profissionalismo, não pode".
Mel fala sobre postura na época
A artista também comentou comportamentos da infância e revelou como encarava as orientações da equipe.
Em tom leve, ainda brincou sobre a própria personalidade: "Era debochada e barraqueira".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.