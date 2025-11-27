Mel Maia aposta em vestido com recorte sensual e famosas elogiam: Muito gata - Reprodução / Instagram

Rio - Mel Maia voltou a comentar momentos marcantes de "Avenida Brasil" ao participar do podcast "Podpah". A atriz destacou situações que viveu nas gravações e citou a parceria com Adriana Esteves, intérprete de Carminha no folhetim de João Emanuel Carneiro.

A atriz lembrou que Adriana se emocionava antes de gravar sequências em que precisava maltratar Rita. "Lembro que, quando a Adriana Esteves tinha que me maltratar, ela chorava e levava bronca da diretora”, contou Mel, ao destacar como as gravações aconteciam.



Segundo ela, uma das diretoras chegou a afirmar: "Por que você está chorando? Isso aqui é profissionalismo, não pode".



Mel fala sobre postura na época



"Naquela época era tudo um pouco mais duro. Acho que até foi bom para eu aprender. Era uma criança super 'recalcadinha', não levava nada para casa. Se alguém vinha brigar comigo e falava: 'Olha só: não pode fazer isso..', eu só [respondia]: 'Ah, é? Pare de cuspir na minha cara, por favor'”, relatou.



Em tom leve, ainda brincou sobre a própria personalidade: "Era debochada e barraqueira".