Vidente previu separação de Ivete Sangaloreprodução Instagram

Publicado 27/11/2025 21:12

Rio - A vidente Lene Sensitiva ganhou força nas redes sociais na noite desta quinta-feira (27) depois que Ivete Sangalo e Daniel Cady comunicaram o fim do casamento. Um vídeo antigo de Lene voltou a circular e colocou o nome dela entre os mais comentados. Internautas resgataram gravações e publicações que, segundo eles, mostram previsões sobre a separação do casal.

A vidente participou do programa da Rádio Metropolitana, em setembro de 2024, e comentou novamente sobre o futuro da família da artista baiana.



"Ivete Sangalo se separa com muita polêmica, muita polêmica. Eu vejo a Ivete e ele se separando e eu vejo a Ivete vivendo outras formas de amor. Igual a Fernanda Souza. Ela teve o Thiaguinho e tiveram tudo. E ela quis viver outras formas de amor. Será o mesmo caso da Ivete Sangalo", afirmou a sensitiva.



A cantora e o nutricionista foram casados por 17 anos. Os dois são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7.

Internautas citam previsão feita há cinco anos



Além do conteúdo recente, muitos usuários destacaram uma publicação antiga de Lene no Instagram. O post, de 28 de outubro de 2020, reapareceu voltou a tomar força. A postagem resgatada dizia: "Nas minhas previsões, vi que Ivete Sangalo se separa, eles vão seguir caminhos diferentes. E comentários desativados".

