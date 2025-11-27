Virginia leva Maria Alice e Maria Flor para ensaio da bateria - Reprodução/Instagram

Virginia leva Maria Alice e Maria Flor para ensaio da bateriaReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2025 20:09

Rio - Virginia Fonseca, 26 anos, levou as filhas Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, 3, para o ensaio exclusivo da bateria da Grande Rio, realizado na quadra da escola na noite desta quinta-feira (27). A empresária, empolgada com o momento, compartilhou um vídeo das meninas sambando antes de chegarem ao local. “É óbvio que elas pediram para ir comigo”, escreveu na legenda.

Pouco antes, Virginia também exibiu o look escolhido para a ocasião: uma blusa da escola de samba e um short jeans com pompons verde e vermelho. “Vocês piscaram e eu já estou aqui, prontinha, amor. Hoje eu vou para o ensaio da bateria. Vai ser só eu e a bateria, porque eu vou assim, ó… Desse jeitinho. Quero ensaiar, quero sair pingando no ensaio, amor”, comentou a influenciadora nos stories.