Sasha Meneghel inaugura loja no Rio de JaneiroReprodução/ROBERTO FILHO/BRAZIL NEWS
Sasha Meneghel inaugura loja de roupas em shopping no Rio
A loja será aberta ao público na próxima sexta-feira (28)
Vicky Justus faz pedido inesperado em carta para Papai Noel
Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert aproveita tarde de brincadeiras durante passeio em shopping
João Guilherme explica guarda compartilhada dos cães com Bruna Marquezine após término
Ator comentou sobre a rotina de Haku e Chihiro
Biel se emociona ao defender Claudia Leitte e pede respeito às opiniões da cantora
Cantor criticou ataques e reforçou a importância de separar arte e posicionamentos pessoais
Atriz de 'Terra e Paixão' relata assédio no metrô de São Paulo
Valéria Barcellos detalhou a situação em vídeo nas redes sociais
Leticia Almeida revela o nome de sua quarta filha
Atriz mantém a tradição familiar e revela que a nova bebê também ganhará 'Maria' como primeiro nome
