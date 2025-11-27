Sasha Meneghel inaugura loja no Rio de Janeiro - Reprodução/ROBERTO FILHO/BRAZIL NEWS

Publicado 27/11/2025 18:02 | Atualizado 27/11/2025 19:31

Rio - Sasha Meneghel, 27 anos, inaugurou nesta quinta-feira (27) mais uma loja da Mondepars no Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Ao lado de familiares e amigos, a empresária celebrou o crescimento de sua marca, lançada em 2024. O espaço será aberto ao público amanhã, no dia 28 de novembro.

O evento reuniu sua mãe, Xuxa Meneghel, o marido, João Guilherme, a prima Nicole Meneghel e alguns amigos, como os atores Johnny Massaro e Maicon Rodrigues, além da modelo Mariana Goldfarb.

A marca, que cria peças com design minimalista e sofisticado, já conta com uma unidade permanente no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, inaugurada em junho deste ano, e agora expande sua presença no mercado carioca com uma nova loja em formato pop-up.