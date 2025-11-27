Anitta - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 17:07

Rio - Anitta recusou um convite para se apresentar em um evento de fim de ano em Natal após não concordar com o pagamento do cachê por meio de verba pública. A informação foi divulgada pela secretária municipal de Turismo em entrevista ao programa RN No Ar.



Segundo a gestora, a cantora impõe restrições a shows financiados pelo poder público. "Anitta tem algumas restrições com relação a pagamento de dinheiro público. Então ela não faz show para prefeituras que têm envolvimento de dinheiro público. Eu acho até nobre da parte dela, ela defende algum princípio, e ela se mantém nesse princípio", elogiou.



A declaração ocorreu enquanto a secretária detalhou a programação do evento Natal em Natal, iniciativa promovida pela prefeitura da capital potiguar.