Rio - Anitta recusou um convite para se apresentar em um evento de fim de ano em Natal após não concordar com o pagamento do cachê por meio de verba pública. A informação foi divulgada pela secretária municipal de Turismo em entrevista ao programa RN No Ar.

Segundo a gestora, a cantora impõe restrições a shows financiados pelo poder público. "Anitta tem algumas restrições com relação a pagamento de dinheiro público. Então ela não faz show para prefeituras que têm envolvimento de dinheiro público. Eu acho até nobre da parte dela, ela defende algum princípio, e ela se mantém nesse princípio", elogiou. 

A declaração ocorreu enquanto a secretária detalhou a programação do evento Natal em Natal, iniciativa promovida pela prefeitura da capital potiguar.


Discussão sobre cachês em municípios

O tema já foi abordado pela própria artista. Em uma aparição no "Fantástico", da TV Globo, ela relatou ter recebido propostas que sugeriam vantagens indevidas. "Eu já recebi propostas, eu e meu irmão, 'você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço'. Eu falei 'não'", afirmou à época.

O debate sobre pagamentos de shows por prefeituras ganhou tração nacional em maio, após declarações de Zé Neto, que criticou a legislação de incentivo cultural e fez menções à cantora durante um show no município de Sorriso (MT), o que provocou repercussão nas redes sociais.