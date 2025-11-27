AnittaReprodução / Instagram
Segundo a gestora, a cantora impõe restrições a shows financiados pelo poder público. "Anitta tem algumas restrições com relação a pagamento de dinheiro público. Então ela não faz show para prefeituras que têm envolvimento de dinheiro público. Eu acho até nobre da parte dela, ela defende algum princípio, e ela se mantém nesse princípio", elogiou.
A declaração ocorreu enquanto a secretária detalhou a programação do evento Natal em Natal, iniciativa promovida pela prefeitura da capital potiguar.
Secretária do Turismo de Natal fala sobre CANCELAMENTO do show de Anitta:
"Ela (Anitta) tem algumas restrições a pagamento com dinheiro público, então ela não faz show pra prefeitura que tem envolvimento com dinheiro público. Eu acho até nobre da parte dela, ela defende algum…
Discussão sobre cachês em municípios
O tema já foi abordado pela própria artista. Em uma aparição no "Fantástico", da TV Globo, ela relatou ter recebido propostas que sugeriam vantagens indevidas. "Eu já recebi propostas, eu e meu irmão, 'você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço'. Eu falei 'não'", afirmou à época.
O debate sobre pagamentos de shows por prefeituras ganhou tração nacional em maio, após declarações de Zé Neto, que criticou a legislação de incentivo cultural e fez menções à cantora durante um show no município de Sorriso (MT), o que provocou repercussão nas redes sociais.
