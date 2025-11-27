Giulia Costa - Reprodução / Instagram

Rio - Giulia Costa abriu um capítulo delicado de sua vida ao relatar que viveu um episódio de violência doméstica em um relacionamento passado. O depoimento foi dado no podcast que ela comanda ao lado da mãe, Flávia Alessandra, o "Pé no Sofá Pod", publicado nesta quinta-feira (27).

No episódio, Giulia contou ter sido agredida fisicamente por um ex-namorado. "Eu passei por um relacionamento onde ele me agrediu fisicamente. Foi um tapa no rosto." Mesmo com amplo acesso à informação e ferramentas de apoio, a atriz disse que não identificou, de imediato, o ocorrido como violência. "Fiquei nesse lugar de 'não foi uma agressão, não foi uma violência doméstica porque foi um tapa'".



A jovem disse que a agressão física foi precedida por outros sinais de controle e comportamento abusivo. "Começou muito antes, começou com ele reclamando do tamanho do meu short."



Durante a conversa, a jornalista Ana Paula Padrão, convidada do programa, pontuou a complexidade de identificar esse tipo de situação. Ela reforçou que reconhecer a violência doméstica é um processo difícil, mas necessário.



Giulia também relembrou uma fala marcante da mãe, que, segundo ela, ajudou a ressignificar o episódio. "Minha mãe disse na época: 'eu te criei a vida inteira sem nunca levantar a mão para você'".

É importante lembrar que, caso você sofra ou presencie algum caso do violência doméstica, peça ajuda e disque 180.