Isis Valverde revelou mudança no cabelo para novo trabalho Reprodução/Instagram

Rio - Isis Valverde, de 38 anos, renovou o visual para começar um novo trabalho artístico. Nesta quinta-feira (27), a atriz publicou foto no Instagram Stories mostrando que adotou uma franjinha no cabelo, mas não revelou detalhes do projeto que fará parte.
Isis Valverde revelou mudança no cabelo para novo trabalho - Reprodução/Instagram
"Em uma nova jornada, nasce um novo eu", afirmou ela na legenda.
Isis Valverde está afastada da televisão desde a novela "Amor de Mãe" (2019), da TV Globo, na qual deu vida a personagem Betina. Neste ano, a artista fez a estreia no cinema mundial em "Código Alarum", que conta com Sylvester Stallone no elenco.