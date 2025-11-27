Isis Valverde revelou mudança no cabelo para novo trabalho Reprodução/Instagram
Isis Valverde muda o visual para trabalho: 'Nova jornada'
Atriz segue longe da TV desde a participação na novela 'Amor de Mãe'
Isis Valverde muda o visual para trabalho: 'Nova jornada'
Atriz segue longe da TV desde a participação na novela 'Amor de Mãe'
‘Escuto isso há tempos’: Irmã de Ana Castela diz que cantora parece Millie Bobby Brown
A artista diz que atriz lembra sua aparência em 2022
Vidente previu separação de Ivete Sangalo: 'Com polêmica'
Cantora e Daniel Cady anunciaram fim do casamento em comunicado conjunto nesta quinta-feira (27)
Filho de Ivete e Daniel Cady reage ao anúncio do divórcio; famosos enviam apoio
Post reuniu recados carinhosos de Tatá Werneck, Leandro Karnal, Fred Nicácio e Fernanda Abreu
Virginia leva as filhas para ensaio na Grande Rio
A influenciadora se prepara para ensaio exclusivo da bateria na quadra
Valentina Francavilla exibe mudança no corpo ao perder 45 kg
Ex-assistente do Ratinho compartilhou antes e depois do emagrecimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.