 Rio - Antonella Castela, de 9 anos, irmã de Ana Castela, comparou a aparência da cantora à de Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things. Em um vídeo publicado pela boiadeira na noite desta quinta-feira (27), Ana aparece ao lado da menina e comenta que essa não é a primeira vez que escuta comparações com a atriz britânica.
“Minha irmã chegou aqui e viu que eu estava assistindo Stranger Things. Ela disse que já tinha visto e eu falei que estava começando agora. Aí ela falou: ‘Você parece muito a Eleven’. Eu escuto isso faz muito tempo. Ontem apareceram umas fotos da Millie Bobby Brown para mim e fui lá e tirei print porque achei parecida também. Mas acho que ela se parece comigo lá de 2022”, contou a cantora.
Mais cedo, Ana também publicou nos stories uma foto ao lado de Antonella e brincou sobre a semelhança entre as duas. “Iguais ou não?”, escreveu.
Ana é comparada à atriz Millie Bobby Brown - Reprodução/Instagram
Ana ao lado da irmã mais nova, Antonella - Reprodução/Instagram
Ana Castela e Millie Bobby Brown - Reprodução/Instagram