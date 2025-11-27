Bráulio Bessa anunciou nascimento da segunda filha, Tereza - Reprodução/Instagram

Rio - Bráulio Bessa comunicou aos seguidores nesta quinta-feira (27) o nascimento da segunda filha, Tereza, fruto do relacionamento com Camila Mendes. Os dois estão juntos há quase quinze anos e já são pais de Nalu, de 2 anos.

"Tereza chegou, a família cresceu, nós crescemos. Graças a ela, hoje somos muito maiores e melhores que ontem. Crescemos homem, mulher, pai e mãe. Quando Nalu veio ao mundo, dissemos que, no instante em que nasceu, nossa filha nos pariu", afirmou.

"E agora, mesmo sendo a segunda vez, sentimos tudo de novo, e foi lindo: o nascimento de mais uma filha e mais um renascimento nosso. Tereza também nos pariu. Bem-vinda ao mundo, pequena menina. A tua história começa agora. O capítulo mais bonito da nossa recomeça agora também", completou Bráulio.