Renata Silveira dá à luz a sua segunda filha, RafaelaReprodução / Instagram
No post, Renata celebrou: "Bem-vinda ao mundo, Rafaela! Na madrugada de hoje (27 de novembro), às 02h18, nossos corações se abriram mais uma vez para o amor. Chegou Rafaela, nossa segunda filha, completando e trazendo paz, luz e um novo sentido pra tudo".
A narradora também mencionou a gratidão da família com a chegada da filha: "Estamos transbordando gratidão por esse presente tão perfeito. Que a vida seja doce com você, nossa pequena, e que a gente saiba ser seu lar, sua força e seu mundo. Com carinho, mamãe, papai e Be".
