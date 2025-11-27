Renata Silveira dá à luz a sua segunda filha, Rafaela - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 14:56

Rio - A narradora esportiva Renata Silveira anunciou o nascimento de sua segunda filha, Rafaela, nas redes sociais nesta quinta-feira (27). O parto ocorreu na madrugada do dia 27 de novembro, às 02h18. A profissional, que integra o time de esportes da TV Globo e já é mãe de Bernardo, de 11 anos, compartilhou a notícia no Instagram em publicação ao lado do marido, Leandro Guimarães.