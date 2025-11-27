Renata Silveira dá à luz a sua segunda filha, RafaelaReprodução / Instagram

Rio - A narradora esportiva Renata Silveira anunciou o nascimento de sua segunda filha, Rafaela, nas redes sociais nesta quinta-feira (27). O parto ocorreu na madrugada do dia 27 de novembro, às 02h18. A profissional, que integra o time de esportes da TV Globo e já é mãe de Bernardo, de 11 anos, compartilhou a notícia no Instagram em publicação ao lado do marido, Leandro Guimarães.
Renata Silveira dá à luz a sua segunda filha, Rafaela - Reprodução / Instagram

No post, Renata celebrou: "Bem-vinda ao mundo, Rafaela! Na madrugada de hoje (27 de novembro), às 02h18, nossos corações se abriram mais uma vez para o amor. Chegou Rafaela, nossa segunda filha, completando e trazendo paz, luz e um novo sentido pra tudo".

A narradora também mencionou a gratidão da família com a chegada da filha: "Estamos transbordando gratidão por esse presente tão perfeito. Que a vida seja doce com você, nossa pequena, e que a gente saiba ser seu lar, sua força e seu mundo. Com carinho, mamãe, papai e Be".