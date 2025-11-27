Isabel VelosoReprodução / Instagram
Isabel Veloso é internada em UTI após parada respiratória
Um mês depois de transplante de medula, influenciadora foi intubada por complicações ligadas a magnésio elevado no sangue
Giulia Costa revela ter sofrido violência doméstica de namorado
Atriz afirmou que teve dificuldade em reconhecer a agressão no momento
Leandra Leal revisita história dos pais e explica como construiu sua ideia de família
A atriz detalhou como a amizade entre Ângela Leal e Júlio Brás influenciou seus vínculos e escolhas afetivas
Nasce Rafaela, segunda filha de Renata Silveira
Parto aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27), às 02h18; narradora já é mãe de Bernardo, de 11 anos
Marcelo Falcão lança álbum com faixa inédita que resgata voz de Chorão
Projeto tem participações de L7NNON, Cynthia Luz, Orochi, Major RD e mais
Rafa Kalimann mostra novas fotos do chá de bebê da filha; veja
'Estou encantada!', afirmou a influenciadora digital
