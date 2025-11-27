Isabel Veloso - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 14:30 | Atualizado 27/11/2025 16:02

Rio - Isabel Veloso, de 19 anos, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (27), após uma parada respiratória. A influenciadora foi intubada depois de exames apontarem excesso de magnésio no sangue, quadro conhecido como hipermagnesemia. A hospitalização ocorre cerca de um mês depois de ela passar por transplante de medula óssea, etapa do tratamento contra a leucemia.

O marido da influenciadora, Lucas Borbas, falou sobre o episódio em um vídeo publicado nas redes sociais. “Eu precisava vir aqui falar com vocês. Não seria justo eu guardar isso, porque vocês são quem mais apoia e ama a Isabel”, disse Lucas em mensagem aos seguidores.

Segundo o relato, os primeiros sinais de piora surgiram durante a madrugada. “Ela passou muito mal na madrugada. Antes do exame, fizeram outros testes, e foi aí que descobriram o magnésio elevado no sangue”, explicou Lucas. “Logo depois, ela parou de respirar e perdeu saturação. Levaram ela direto para a UTI para intubar.”

Antes da internação na UTI, Isabel havia sido levada ao hospital na quarta-feira (26), após desconfortos persistentes. A equipe médica havia programado uma colonoscopia e uma endoscopia para investigar os sintomas.

Lucas também comentou sobre a rotina de visitas. “Eu estou indo para casa agora, porque não tem muito o que fazer lá dentro. Quero tentar ver ela ao meio-dia”, disse. “E, de verdade, peço orações. Eu sei o tanto que vocês se importam com ela.”

A internação acontece 17 dias depois da alta hospitalar mais recente. Em 10 de novembro, Isabel celebrou a saída do hospital, pouco tempo depois do transplante de medula óssea, feito em 24 de outubro. Na ocasião, ela compartilhou registros do momento nas redes sociais.

Com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram, Isabel tem um filho, Arthur, fruto do relacionamento com Lucas.