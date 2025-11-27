Arlindinho e Erika Januza confirmam rumores de romance - Reprodução / Instagram

Arlindinho e Erika Januza confirmam rumores de romanceReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 13:06

Rio - Após semanas de negativas públicas, Arlindinho admitiu que há uma aproximação com Erika Januza. A declaração ocorre depois de o influenciador digital Vitor Santana publicar um vídeo afirmando que "é oficial" e que o cantor e a artista teriam confirmado a relação.

Nos comentários da publicação, Arlindinho escreveu: "Estamos nos conhecendo. Ela é incrível."

Procurado pelo DIA, a equipe do sambista e da atriz confirmou que eles se aproximaram.

Erika terminou o noivado de dois anos com José Junior em julho deste ano. Já Arlindinho anunciou a separação de Lillayne Pereira em março, pouco mais de dois meses depois do casamento, oficializado em janeiro.

Os rumores sobre o novo par começam no início de outubro, quando os dois foram vistos juntos no Beco do Rato, na Lapa, no Rio de Janeiro. À época, ambos negaram envolvimento amoroso. Em 2 de novembro, em nota atribuída ao colunista Lucas Pasin, do jornal Metrópoles, a atriz declarou: “Gente, adoro ele. Mas não somos um casal.” O sambista reforçou: “Temos uma amizade muito linda e respeitosa.”