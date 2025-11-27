Marcelo FalcãoDivulgação

Rio - O segundo álbum solo de Marcelo Falcão, "O Legado", chega às plataformas na noite desta quinta-feira (27) embalado por uma homenagem a Chorão. O projeto foi construído a partir de um acervo de mais de 30 mil áudios guardados em pen drives, cedidos por Xande, filho do vocalista do Charlie Brown Jr., morto em 2013.
No repertório, a faixa “Legado” se destacou por trazer um trecho inédito da voz de Chorão, que, segundo Falcão, se encaixou na letra de uma música já escrita por ele. A banda Charlie Brown Jr. também participou da gravação em estúdio. A canção ganhou um clipe com a presença de Xande e de Tom, filho de Falcão. O vídeo estreará na sexta-feira (28).

“Tive acesso a mais de 30 mil arquivos de pen drives cedidos pelo filho do Chorão, o Xande. Pesquisei suas palavras mais usadas, selecionei trechos e inserimos sua voz original na canção. Foi uma forma de eternizar nossa amizade”, afirmou Falcão.

O disco reúne colaborações de peso entre diferentes gerações e estilos. O álbum traz participações de L7NNON, Cynthia Luz, Orochi, Major RD, Toni Garrido e Tales de Polli, do Maneva, além de outras parcerias ao longo do trabalho.

“São muitas vitórias dentro de um mesmo projeto. Vitória ao sair da pandemia e mostrar que a música nos salvou e ajudou muita gente. Vitória por juntar tantos talentos. Vitória por conectar grandes produtoras juntas nessa missão. Cada uma das vitórias é celebrada neste disco e esse é o meu legado”, disse.

Sobre a troca criativa com os artistas mais jovens, Falcão comentou: “Me emocionei em cada música desse disco. Cada canção tem uma história. E o mais legal foi essa junção onde eu pude levar minha experiência e fortalecer a jornada desta nova geração e, ao mesmo tempo, me transformar com essas novas influências que estão surgindo e despontando no Brasil”.

O clipe oficial de “Legado” será disponibilizado no YouTube nesta sexta-feira (28).