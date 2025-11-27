Márcio Victor, do Psirico - Divulgação

Publicado 27/11/2025 10:16 | Atualizado 28/11/2025 07:46

Rio - Márcio Victor, líder da banda Psirico, foi submetido a um cateterismo cardíaco, nesta quarta-feira (26), e o procedimento foi realizado sem intercorrências, segundo um comunicado publicado nas redes sociais do artista, nesta quinta (27). O cantor deu entrada no Hospital Aliança Star, em Salvador, na terça (25), depois de sentir dores no peito, e segue internado.

"Comunicamos que o cantor Márcio Victor, lider da banda Psirico, deu entrada no Hospital Allança Star na noite de terça-feira (25), após apresentar fortes dores no peito, dormência no braço e mal estar. O artista foi imediatamente avaliado pela equipe assistencial da unidade", inicia a nota.

"Após exames iniciais, os médicos definiram pela transterencia do cantor pera a UTI Cardiológica, para monitorização e cuidados especializados. Na manhã da quarta-feira (26), Márcio Victor foi submetido a um cateterismo cardíaco diagnóstico, realizado ser intercorrências", completa.

Devido o estado de saúde de Márcio, alguns compromissos profissionais dele, em São Paulo, foram cancelados. "incluindo participações no SBT nesta quinta (27) e sexta-feira (28)".