Priscila em cena como irmã de ElphabaBrazil News / Andy Santana

Mais artigos de O Dia
O Dia
 Rio - Priscilla se apresentou pela primeira vez como Nessarose, a complexa irmã de Elphaba e futura Bruxa Má do Leste, em "Wicked: O Musical", nesta quarta-feira (26), no Teatro Renault, em São Paulo, e foi ovacionada pela plateia. Familiares e amigos da artista assistiram à performance dela de pertinho. 
fotogaleria
Priscilla, Myra Ruiz e Fabi Bang - Brazil News / Andy Santana
Priscila em cena como irmã de Elphaba - Brazil News / Andy Santana
Priscilla e família - Brazil News / Andy Santana
Priscilla em cena como irmã de Elphaba - Brazil News / Andy Santana
Priscilla em cena como irmã de Elphaba - Brazil News / Andy Santana
Priscilla em cena como irmã de Elphaba - Brazil News / Andy Santana
Priscilla em cena como irmã de Elphaba - Brazil News / Andy Santana
Priscilla se arrumando no camarim para se apresentar - Brazil News / Andy Santana
Ao cantar uma das músicas de sua personagem, o público não conseguiu esperar o fim da canção para aplaudir fortemente a performance da artista. No fim do espetáculo, Priscilla se emocionou com a recepção do público e agradeceu o carinho.
No Instagram, a artista compartilhou um trecho da apresentação e outros cliques dos bastidores. "Eu não poderia ter sido mais feliz nessa estreia. Obrigada, hoje tem mais", escreveu ela na legenda.