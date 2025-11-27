Rio - Priscilla se apresentou pela primeira vez como Nessarose, a complexa irmã de Elphaba e futura Bruxa Má do Leste, em "Wicked: O Musical", nesta quarta-feira (26), no Teatro Renault, em São Paulo, e foi ovacionada pela plateia. Familiares e amigos da artista assistiram à performance dela de pertinho.
Ao cantar uma das músicas de sua personagem, o público não conseguiu esperar o fim da canção para aplaudir fortemente a performance da artista. No fim do espetáculo, Priscilla se emocionou com a recepção do público e agradeceu o carinho.
gag com o bruxa maaaaaa do leste da priscila alcantara, fiquei 3 minutos em completo chock ao vivo hoje que delicia pic.twitter.com/dKt8nuTY2F