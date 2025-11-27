Sandy canta em festival - Kelin Gnoatto / BrazilNews

Publicado 27/11/2025 09:01 | Atualizado 27/11/2025 10:47

Rio - Sandy foi uma das atrações do festival beneficente "Patfest 4", na Audio, em São Paulo, nesta quarta-feira (26). Discreta em relação à vida pessoal, a cantora chegou ao local acompanhada do namorado, o médico Pedro Andrade. Antes de subir ao palco, ela recebeu o carinho dos fãs e atendeu a alguns pedidos de fotos. No show, ela soltou a voz ao som de "Lugar ao Sol".

A família da cantora também participou do evento. Chitãozinho, Xororó e Junior Lima entoaram o clássico "Evidências" e empolgaram a plateia. Outros artistas como Di Ferrero, Dinho Ouro Preto, Samuel Rosa, Chico César, Badaui e Titãs também se apresentaram no festival.

O Patfest foi criado em homenagem à Patricia Perissinotto Kisser, mulher de Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, que faleceu em julho de 2022, em decorrência de um câncer de cólon. Os dois ficaram juntos por 32 anos e tiveram três filhos, Yohan, Giulia e Enzo. Toda a renda arrecadada será revertida para as entidades Heliópolis Compassiva e Favela Compassiva Rocinha e Vidigal.