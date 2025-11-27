Na reta final da gravidez, Mariana Rios mostra quarto do filho - Reprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 08:53

Rio - Na reta final da gravidez, Mariana Rios, de 40 anos, mostrou nas redes sociais, nesta quarta-feira (26), que já está com o quarto prontinho para receber o o primeiro filho, Palo. O primogênito é fruto do relacionamento da atriz com o economista Juca Diniz.

"Já posso sentir o cheirinho de bebezinho no ar! Mais uma etapa concluída com sucesso! Tão bom ver tudo arrumadinho, as coisas do filhote no lugar! Uma sensação de paz que essa organização traz que não consigo nem explicar", escreveu a atriz na legenda da publicação, ao contar que teve ajuda de uma especialista para organizar o cômodo.

Nos registros, Mariana mostrou roupinhas, mantas, toalhas e mais acessórios guardados dentro de gavetas e pendurados em armários. Cestinhas também foram usadas durante a arrumação. Na decoração do quartinho, o casal optou por cores claras.

A atriz anunciou a gravidez no início de julho, através de um vídeo publicado na mesma rede social, onde contou a novidade para os familiares. Mariana e Juca passaram por um tratamento de Fertilização in Vitro (FIV) e chegaram a receber um diagnóstico de incompatibilidade genética.