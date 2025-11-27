Maria Gadú e Luisa Possi - Reprodução do Instagram

Rio - Maria Gadú revelou que já namorou Luiza Possi - e se arrepende por isso - ao comentar uma publicação da cantora, no Instagram, nesta quarta-feira (26). Após o Supremo Tribunal Federal decidir manter a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , a filha de Zizi Possi desabafou sobre "uma série de coisas injustas" e o medo que sente. Ela, então, declarou que se apoia na bíblia e refletiu sobre fé.

"O bem é bem mesmo que todos estejam agindo mal. Aqueles que creem que tem mais poder que Deus podem até ocupar altos cargos, mas pela força que tem no Nosso Criador, assim como subiram desceram. As pessoas que temem a Deus podem estar vivendo um inferno na Terra, mas pela força da Fé, viverão para testemunhar que Deus é bom e trará o livramento e a dupla honra", escreveu a cantora, que é casada com o diretor de TV Cris Gomes, e tem dois filhos com ele: Lucca, de 6 anos, e Matteo, 4, na legenda.

"O momento senhoras e senhores, é muito difícil, queiram ver ou não, e o futuro pelos olhos humanos, é terrível, mas eu creio que pelo nome de Jesus viveremos para ver uma nação reconstruída, forte, justa e próspera. Eu creio", completou.

Nos comentários, Maria Gadú lamentou por ter namorado Luiza. "Luiza, glória a Deus. Ore por nós, que Ele perdoe. Pelo tempo que passamos juntas, os pecados. As mentiras que contastes dizendo que era mentira, Deus é misericordioso. Se te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro, hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone, Amém".

Mulher de Gadú, Ana Paula Popi também se manifestou na postagem. "Maria, socorro, rogai por nós. Que nos afaste desse mal profundo que assola essas cabeças preconceituosas. Que esse Deus misericordioso entenda de uma vez por todas que temos direitos de existir na maravilhosidade de pluralidade que ele criou. Arrasou, Ma!".

Diante de algumas críticas, Luiza desativou os comentários da publicação.

