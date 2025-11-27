Luciana Cardoso, João, Rodrigo e Faustão - Reprodução do Instagram

Luciana Cardoso, João, Rodrigo e FaustãoReprodução do Instagram

Publicado 27/11/2025 10:07

Rio - Faustão comemorou os 24 anos de casamento com Luciana Cardoso na companhia dos filhos, João Silva e Rodrigo. Todo sorridente, o comunicador posou para uma foto ao lado da família. O clique foi compartilhado por João, no Instagram, na noite desta quarta-feira (26).

"Comemorando os 24 anos de união das pessoas que mais amo nesta vida!", escreveu ele na legenda. Lara Silva, fruto do casamento anterior de Faustão com Magda Colares, entretanto, não aparece no registro.







Vários famosos reagiram à publicação. "Família linda e que alegria imensa ver seu pai bem", disse Tata Werneck. "Que emoção ver essa foto, João! Em família tudo fica melhor! Viva o amor destes pais tão queridos", comentou Eliana. "Família amada", afirmou Angélica.

"Que coisa boa ver essa família", vibrou Marcos Mion. "Ah, isso não tem preço!!! Que maravilha poder comemorar! Um brinde ao amor à família e à vida", declarou Sonia Abrao. "Muito amor e saúde", desejou Fafá de Belém.

Vale lembrar que Faustão ficou internado por três meses (entre maio e agosto) devido uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, ele passou por um transplante de fígado e retransplante renal no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Em agosto de 2023, apresentador recebeu um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca. Já em fevereiro do ano passado, ele voltou ao hospital para um transplante de rim.