Pocah - Reprodução/Instagram

Publicado 27/11/2025 12:26

Em um vídeo publicado pela cantora, nesta quarta (26), ela dava 'boa tarde' aos seguidores, quando uma viatura passou na direção dela e um dos policiais gritou: "Baranga!". Pocah demonstrou surpresa com a situação. "Gente, a polícia me chamou de baranga".

Momentos depois, a artista lamentou a situação. "Famoso rindo de nervoso no storie anterior. Eu não gosto de generalizar, mas é muito triste ver quem era pra proteger vir atacar gratuitamente uma mulher que não fez absolutamente nada. Depois vão falar que é mimimi. Que vergonha".