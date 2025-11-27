Pocah Reprodução/Instagram
Polícia Civil abre apuração para tentar identificar servidor que chamou Pocah de 'baranga'
Cantora lamentou a situação nas redes sociais: 'Muito triste'
Vídeo: Priscilla estreia no musical 'Wicked' e é ovacionada pela plateia
Atriz interpreta a personagem Nessarose na produção
Aos 29 anos, atriz Ruth Codd revela que amputou a segunda perna
Ela é conhecida por seus papéis no filme 'Como Treinar o Seu Dragão' e na série 'A Queda da Casa de Usher'
Márcio Victor, líder do Psirico, passa por cateterismo
Artista está internado em um hospital de Salvador
Faustão surge sorridente em clique postado pelo filho
Apresentador comemorou 24 anos de casamento com Luciana Cardoso
Sandy e outros cantores participam de festival em homenagem à mulher de Andreas Kisser
Cantora chegou ao evento acompanhada do namorado Pedro Andrade