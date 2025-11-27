Pocah Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A Corregedoria-Geral de Polícia Civil apura o caso envolvendo a cantora Pocah, depois dela ser chamada de 'baranga' por um policial, enquando caminhava em uma rua do Rio, a fim de identificar o servidor em questão. A informação foi confirmada pelo órgão, ao DIA, nesta quinta-feira (27). 
Em um vídeo publicado pela cantora, nesta quarta (26), ela dava 'boa tarde' aos seguidores, quando uma viatura passou na direção dela e um dos policiais gritou: "Baranga!". Pocah demonstrou surpresa com a situação. "Gente, a polícia me chamou de baranga".
Momentos depois, a artista lamentou a situação. "Famoso rindo de nervoso no storie anterior. Eu não gosto de generalizar, mas é muito triste ver quem era pra proteger vir atacar gratuitamente uma mulher que não fez absolutamente nada. Depois vão falar que é mimimi. Que vergonha". 