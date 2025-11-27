Valéria Barcellos desabafou sobre assédio em vagão do metrô de São PauloReprodução/Instagram
Atriz de 'Terra e Paixão' relata assédio no metrô de São Paulo
Valéria Barcellos detalhou a situação em vídeo nas redes sociais
Leticia Almeida revela o nome de sua quarta filha
Atriz mantém a tradição familiar e revela que a nova bebê também ganhará 'Maria' como primeiro nome
Anitta recusa show em Natal por discordar de cachê pago com verba pública
Secretária de Turismo da capital classifica decisão da cantora como 'nobre' em entrevista; confira
Mãe de Ludmilla renova votos durante viagem à Colômbia
Silvana Oliveira celebrou a união com Renato Araújo em cerimônia íntima
Mel Maia relembra bastidores de 'Avenida Brasil' e conta reação de Adriana Esteves em cenas fortes
Atriz descreveu experiências na novela e comentou postura nos bastidores
Filho prematuro de Clara Maia deixa UTI neonatal e segue recuperação no hospital
Bebê Theo, que nasceu com 27 semanas e chegou a pesar 600 gramas
