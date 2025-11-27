Valéria Barcellos desabafou sobre assédio em vagão do metrô de São Paulo - Reprodução/Instagram

Valéria Barcellos desabafou sobre assédio em vagão do metrô de São PauloReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2025 17:20

Rio - Valéria Barcellos, que interpretou Luana Shine em "Terra e Paixão" (2023), da TV Globo, desabafou sobre o assédio sofrido em um vagão do metrô de São Paulo. A atriz contou que o episódio aconteceu quando estava na estação da Sé indo para um ensaio do musical "Ópera do Malandro".

fotogaleria

"Um rapaz veio atrás de mim. Comecei a sentir um toque estranho atrás de mim, mas pensei que era impressão porque estava muito lotado. Depois de um tempo, percebi que ele mudou de lugar, conseguiu ficar na minha frente e começou a roçar o pinto na minha mão, mas de uma maneira muito enfática, a ponto de eu sentir que estava até meio molhado", disse em vídeo nas redes sociais.

A artista explicou que demorou para perceber a violência que sofreu até relatar a situação para uma colega de elenco. "Quando cheguei no ensaio, comentei com uma amiga o que tinha acontecido. Ela disse: 'Isso foi um abuso'. Não tinha entendido até então que era. Sabia que tinha alguma coisa estranha e que eu tinha que ter reagido".

Valéria Barcellos resolveu compartilhar o episódio para incentivar outras pessoas a tomarem uma atitude em casos de assédio. "O que me choca muito é porque não reagi. Como isso pode ser tão paralisante ao ponto da gente não reagir? Mas volto a falar: reajam. Esse meu depoimento é para que vocês se sintam minimamente fortes para reagir. É preciso denunciar e reagir sempre", afirmou.