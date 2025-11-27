João Guilherme comenta 'guarda compartilhada' de cães adotados com Bruna Marquezine após o términoReprodução / Instagram
Durante a entrevista, João destacou o valor afetivo que os cachorros têm em sua vida e a conexão criada a partir da adoção conjunta. "São cachorros que significam muito para mim. São criaturas tão puras e eu tenho uma relação muito forte com animais. Foi muito legal homenageá-los. Tenho várias tatuagens e poucas são dedicadas a homenagear alguém", declarou ele em entrevista ao Gshow, nesta quarta-feira (27).
O ator também esclareceu a dinâmica da chamada "guarda compartilhada": "É uma maravilha. Somos amigos e, sempre que dá, eles estão com um e com o outro. Faz parte!", afirmou.
O Haku, um cão da raça Dachshund, permanece sob responsabilidade de João, enquanto Chihiro, um Poodle Toy, segue sob os cuidados de Bruna. Ambos foram adotados quando o casal ainda estava junto.
