João Guilherme comenta 'guarda compartilhada' de cães adotados com Bruna Marquezine após o términoReprodução / Instagram

Publicado 27/11/2025 18:16 | Atualizado 27/11/2025 18:16

Rio - João Guilherme afirmou que o convívio envolvendo os cães adotados durante seu relacionamento com Bruna Marquezine segue amistoso. O artista explicou como administra o tempo dos pets entre as duas casas e falou sobre a homenagem permanente que fez aos animais na pele.



Durante a entrevista, João destacou o valor afetivo que os cachorros têm em sua vida e a conexão criada a partir da adoção conjunta. "São cachorros que significam muito para mim. São criaturas tão puras e eu tenho uma relação muito forte com animais. Foi muito legal homenageá-los. Tenho várias tatuagens e poucas são dedicadas a homenagear alguém", declarou ele em entrevista ao Gshow, nesta quarta-feira (27).



O ator também esclareceu a dinâmica da chamada "guarda compartilhada": "É uma maravilha. Somos amigos e, sempre que dá, eles estão com um e com o outro. Faz parte!", afirmou.



O Haku, um cão da raça Dachshund, permanece sob responsabilidade de João, enquanto Chihiro, um Poodle Toy, segue sob os cuidados de Bruna. Ambos foram adotados quando o casal ainda estava junto.

O relacionamento entre João Guilherme e Bruna Marquezine, que durou cerca de um ano, chegou ao fim em fevereiro