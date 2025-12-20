Saory e Dudu CamargoReprodução / Instagram

Rio - Saory Cardoso e Dudu Camargo voltaram a chamar a atenção do público após o fim de "A Fazenda 17". Na noite de sexta-feira, 19, a ex-peoa publicou nas redes sociais uma sequência de fotos ao lado do apresentador, em registros que mostram proximidade, troca de carinhos e até um beijo diante das câmeras.
As imagens foram feitas entre compromissos profissionais do casal com a Record. Além dos momentos mais próximos, Saory também mostrou registros da participação dos dois no programa "Hoje em Dia". Na legenda de uma das publicações, escreveu: "Nos compromissos de hoje".

Dudu Camargo deixou o reality como o grande campeão da 17ª edição. O apresentador conquistou o título e levou o prêmio de R$ 2 milhões. Saory Cardoso, por sua vez, encerrou sua participação na terceira colocação.