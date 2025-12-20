Saory e Dudu CamargoReprodução / Instagram
As imagens foram feitas entre compromissos profissionais do casal com a Record. Além dos momentos mais próximos, Saory também mostrou registros da participação dos dois no programa "Hoje em Dia". Na legenda de uma das publicações, escreveu: "Nos compromissos de hoje".
Dudu Camargo deixou o reality como o grande campeão da 17ª edição. O apresentador conquistou o título e levou o prêmio de R$ 2 milhões. Saory Cardoso, por sua vez, encerrou sua participação na terceira colocação.
