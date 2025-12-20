Gabriela Versiani - Reprodução / Instagram

Gabriela VersianiReprodução / Instagram

Publicado 20/12/2025 12:46 | Atualizado 20/12/2025 12:46

Rio - A influenciadora Gabriela Versiani está aproveitando dias de descanso em Trancoso, na Bahia, junto ao noivo, Murilo Huff, ao enteado, Léo, e amigos próximos. Neste sábado (20), ela compartilhou no Instagram uma série de fotos registrando os momentos da viagem, que incluíram piscina, praia, passeio de helicóptero e muito carinho entre o casal.

fotogaleria

"Bons momentos com as minhas pessoas preferidas", escreveu Gabriela na legenda. A publicação rapidamente recebeu diversos comentários elogiando os registros: "Que dump mais lindo", comentou um fã. "Essa vibe praiana é sua cara, Gabi", disse outra pessoa, enquanto um terceiro acrescentou: "Que fotos lindas e cheias de amor".



Gabriela e Murilo estão juntos há dois anos e meio. O casal se conheceu quando a influenciadora foi convidada para participar de um clipe do cantor. Vale lembrar que Léo, que recentemente completou seis anos, é fruto do relacionamento de Murilo com a cantora Marília Mendonça.