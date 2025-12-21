Thiaguinho - Brazil News / Clayton Felizardo

Rio - Após a despedida e a celebração dos 10 anos do projeto Tardezinha no Rio, Thiaguinho realizou a última edição do ano em São Paulo. O show aconteceu neste sábado (20), no Autódromo de Interlagos, e reuniu uma multidão de fãs, além de diversos famosos na plateia. Entre os presentes estavam Carol Peixinho, esposa do cantor, e os pais de Thiaguinho, que fizeram questão de acompanhar esse momento especial.

A última edição foi marcada por muita emoção, tanto por parte do público quanto do próprio artista. Além do espetáculo no palco, o evento chamou atenção pela grande concentração de celebridades e figuras públicas, como Vitor Kley, Gabigol, Rafaella Santos, Neymar Jr., Bruna Biancardi, Giulia Buscacio, Gui Napolitano, entre outros.



No palco, Thiaguinho recebeu convidados especiais que abrilhantaram ainda mais a apresentação. Péricles, Rafael Zulu, Neymar e Alexandre Pires foram alguns dos nomes que subiram para cantar ao lado do artista. Vale destacar que Zulu e Thiaguinho são sócios no projeto, que nasceu a partir de uma conversa entre os dois, ao idealizarem um evento mais descontraído, com roda de samba, pagode e clima de piscina.



Em um dos momentos mais simbólicos da noite, quando Péricles subiu ao palco para cantar uma música de sua carreira solo, Thiaguinho desceu do palco e foi assistir à apresentação da área VIP, curtindo o show do amigo ao lado de Neymar.



O encerramento foi marcado por uma forte carga emocional. Thiaguinho agradeceu ao público paulista pelo apoio ao longo de toda a trajetória do projeto. Com efeitos visuais impactantes e uma estrutura de som impecável, a última edição reforçou que o fim não é definitivo: o Tardezinha já tem retorno confirmado para 2028.

