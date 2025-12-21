ThiaguinhoBrazil News / Clayton Felizardo
No palco, Thiaguinho recebeu convidados especiais que abrilhantaram ainda mais a apresentação. Péricles, Rafael Zulu, Neymar e Alexandre Pires foram alguns dos nomes que subiram para cantar ao lado do artista. Vale destacar que Zulu e Thiaguinho são sócios no projeto, que nasceu a partir de uma conversa entre os dois, ao idealizarem um evento mais descontraído, com roda de samba, pagode e clima de piscina.
Em um dos momentos mais simbólicos da noite, quando Péricles subiu ao palco para cantar uma música de sua carreira solo, Thiaguinho desceu do palco e foi assistir à apresentação da área VIP, curtindo o show do amigo ao lado de Neymar.
O encerramento foi marcado por uma forte carga emocional. Thiaguinho agradeceu ao público paulista pelo apoio ao longo de toda a trajetória do projeto. Com efeitos visuais impactantes e uma estrutura de som impecável, a última edição reforçou que o fim não é definitivo: o Tardezinha já tem retorno confirmado para 2028.
