Dado Dolabella reage após acidente de trânsito e suposta embriaguez Reprodução / Instagram
Dado Dolabella se envolve em acidente em São Paulo e esclarece: 'Não fugi'
Ator dá sua versão após ser acusado de fuga e dirigir embriagado
Mariana Rios exibe barrigão na reta final da gravidez
Atriz aproveita domingo ensolarado para reunir a família para um almoço
No ‘Domingão’, Anitta rebate críticas sobre procedimentos estéticos
'Não é porque estou espiritualizada que não posso fazer uma plástica', diz a artista
Juliana Paes exibe decoração natalina da casa
Árvore de Natal ganha cores vibrantes e inspiração no Carnaval
Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy, completa 22 anos
O jovem foi homenageado pelos pais nas redes sociais
Jade Picon leva tombo ao entrar no mar e ri da situação
Atriz aproveitava praia quando foi surpreendida por um buraco na areia
Victoria e David Beckham são bloqueados pelo filho mais velho
Relação entre o primogênito e os pais gera rumores de tensão
