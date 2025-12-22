FIUK - Reprodução

Publicado 22/12/2025 09:52

Rio - Fiuk divulgou no fim de semana a música “Celebridade”, na qual aborda experiências pessoais relacionadas à infância e à adolescência sob exposição pública. Na letra, o cantor e ator faz referência direta ao pai, o cantor Fábio Jr., e utiliza o termo “narcisista” ao falar da relação familiar.

Filho de Fábio Jr. com a empresária Cristina Kartalian, Fiuk nasceu do casamento que durou de 1986 a 1990. Ele tem duas irmãs, Tainá, de 39 anos, e Krizia Galvão, de 37, além de dois meio-irmãos paternos, Cleo Pires, de 43, e Záion, de 16. Ao longo da canção, o artista descreve a dualidade entre privilégios associados à fama e dificuldades emocionais que atribui à convivência com os holofotes desde cedo.Na letra, Fiuk afirma ter “ganhado na loteria” ao nascer em uma família conhecida, mas aponta consequências negativas desse contexto. “O tempo passa e do nada a gente existe e se liga: Esse é teu nome e essa vida, te vira. De brinde a família, acertei na loteria. Pai com dinheiro, sim, mas o p*rra é narcisista. Ninguém nunca me entendeu e não vai ser agora. Felicidade incomoda, mas que nota de dólar”, diz um trecho.Em outro momento, o cantor menciona questões ligadas à saúde mental e a sentimentos associados à adolescência. “Seguir em frente, rezando para suportar minha própria mente, que não para de falar. Coleção de trauma de infância, de DNA, a depressão querendo negociar a minha alma, todo dia, uma luta. Deu mrda, de quem foi a culpa?”, canta. A música também traz reflexões sobre identidade e expectativas pessoais: “Dar de cara com você mesmo é fda, o que você queria ser, você não tá sendo agora. Que mundo é esse?”.