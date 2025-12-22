Hytalo Santos está preso desde a última sexta-feira - Reprodução de vídeo / X

Publicado 22/12/2025 11:08

Rio - O influenciador Hytalo Santos enviou uma carta a Kamylinha, que postou o conteúdo em suas redes sociais na noite de domingo (21). Na mensagem, Hytalo demonstra revolta ao saber que passará o Natal e o Ano Novo preso. Ele e o marido, Euro, estão detidos desde agosto deste ano em um presídio na Paraíba.

"Vocês já devem saber que nosso Natal e Ano Novo será atrás das grades. Pois bem, a data de renovo e de estar junto de quem amamos, nos foi tirada. Recebemos a notícia na sexta-feira e foi surpresa", escreveu Hytalo.



Ele criticou a lentidão da Justiça e questionou a força das provas apresentadas pelo Ministério Público da Paraíba. "Os prazos para as decisões estão atrasados, as provas continuam sendo os stories postados por mim, as roupas, músicas e cirurgias plásticas das crias. As emancipações por lei era para valer, mas, não valem nada, os depoimentos por ser favoráveis à gente, talvez não sejam levados em conta", disse.



Hytalo afirmou que a prisão não seria sobre crime, mas sim sobre exposição midiática: "Não é mais sobre CRIME, minha conduta e vida exposta com as crias moralmente falando pode não ser correta para alguns, mas crime também não é, se não, eu estava preso desde 2020. Mas virou crime depois da mídia, entende?"



Ele criticou o tratamento desigual da lei: "Se for lei para todos, que fazem e fizeram igual, não cabem nos presídios. Se fosse pela causa, seria uma maravilha, me chamem, estou disposto a somar. Mas não é".



O influenciador também comentou sobre a influência da mídia e da política na cultura do Brega Funk: "Alô galera do Brega Funk, alô Brasil, acordem, começaram me prendendo, agora proibindo shows de brega, regulamentando rede social (não pela causa, de modo geral) e ditando o que pode ou não, o que é cultural ou não".



Por fim, ele expressou frustração sobre ser proibido de se defender: "E não vai ser novidade me condenarem e nos proibirem de falar mesmo sendo inocentes e sem provas, vão criar algo para justificar essa m*rda toda".



Hytalo Santos e Euro foram presos em agosto deste ano, investigados por tráfico humano e exploração sexual infantil. As prisões ocorreram após o vazamento de informações sigilosas e execução de ações civis que poderiam comprometer a investigação criminal, segundo o Ministério Público da Paraíba.



Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Em uma das casas de Hytalo, a polícia não encontrou ninguém e nenhum material foi apreendido. O novo mandado solicitava a retenção de documentos, contratos, anotações e valores acima de R$ 10 mil.