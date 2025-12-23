Giovanna Lancellotti ruiva - Reprodução / Instagram

Giovanna Lancellotti ruiva Reprodução / Instagram

Publicado 23/12/2025 09:02

Rio - Giovanna Lancellotti decidiu mudar o visual depois do fim das gravações da novela "Dona de Mim", que exibe o último capítulo no dia 9 de janeiro. A atriz se despediu dos cabelos ruivos, usados por cerca de um ano, e voltou ao tom moreno, mudança revelada nesta segunda-feira (22).