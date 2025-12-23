Giovanna Lancellotti ruiva Reprodução / Instagram

Rio - Giovanna Lancellotti decidiu mudar o visual depois do fim das gravações da novela "Dona de Mim", que exibe o último capítulo no dia 9 de janeiro. A atriz se despediu dos cabelos ruivos, usados por cerca de um ano, e voltou ao tom moreno, mudança revelada nesta segunda-feira (22).
Giovanna Lancellotti se despede da fase ruiva e mostra o novo visual - Reprodução / Instagram
Antes e depois da mudança capilar de Giovanna Lancellotti - Reprodução / Instagram

Nas redes sociais, Giovanna comentou o momento e falou sobre o significado da transformação. “A transformação veio aí! Depois de um ano intenso vivendo a minha ruivinha, nada melhor que encerrar esse ciclo voltando à minha versão!”, escreveu ao mostrar o novo visual. Ao exibir a transformação no stories ela se despediu de sua personagem na trama das 19h: "Tchau Kami!"

A publicação recebeu muitos elogios dos fãs e de amigos famosos. “Essa cor de cabelo ficou linda em você”, comentou uma seguidora. Gabriel David, marido da atriz, escreveu: “Sério, muito linda, meu amor”. Yanna Lavigne também elogiou a amiga. “Que linda amiga”, disse. Bruna Griphao também deixou um comentário: “Linda”.