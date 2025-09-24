Laís e Gustavo se casam no interior de São Paulo - Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2025 21:05

Rio - Nesta quarta-feira (24), os ex-BBBs Laís Caldas, 33 anos, e Gustavo Marsengo, 35, subiram ao altar para celebrar a cerimônia religiosa de sua união. O casal, que já havia oficializado o casamento no civil em fevereiro deste ano, comemorou a união agora em um evento emocionante cercado de familiares e amigos.



A celebração aconteceu às 17h30min em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e contou com a presença de convidados especiais, incluindo alguns ex-participantes do reality show, como Eslovênia Marques, Larissa Tomasia e Bárbara Heck. Eliezer, também estava na lista de convidados, mas ficou de fora do evento por perder o voo. "Bem triste. Perdi o voo para ir ao casamento da Laís e do Gustavo, e o próximo é só 19h15. Bem chateado”, contou em seu Instagram.



Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi a entrada dos noivos. Gustavo entrou ao som do hino do Palmeiras, enquanto Laís fez sua entrada ao som de “Eu Juro”, clássico de Leonardo. A emoção tomou conta do momento, deixando o noivo visivelmente comovido ao ver a noiva caminhando até o altar.