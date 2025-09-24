Laís e Gustavo se casam no interior de São PauloReprodução/Instagram
Laís Caldas e Gustavo Marsengo celebram casamento em São Paulo
O romance entre o casal começou em 2022, durante participação no Big Brother Brasil
Gustavo Mioto reage a previsão de romance com Virginia
Ex-namorado de Ana Castela se surpreendeu ao ouvir comentário sobre possível relacionamento com a influencer
Rihanna anuncia nascimento da filha Rocki Irish Mayers
Cantora e A$AP Rocky celebram chegada da primeira menina após dois meninos
Lara e Julinho Casares agradecem doações de ração em casamento
Casal celebrou união em São Paulo e anunciou repasse de alimentos para ONGs de proteção animal
Thiaguinho lança música inédita para Carol Peixinho e o filho Bento
O cantor apresentou a canção 'Agora Somos 3', escrita em segredo desde a descoberta da gravidez de sua parceira
Feyjão reúne Zeca Pagodinho, Xande de Pilares e Mart’nália em novo trabalho
Primeira parte do álbum 'Passageiro do Bem' será disponibilizada nesta quinta-feira (25)
