Nasce Rocki Irish Mayers, primeira filha de Rihannanreprodução Instagram
A cantora publicou uma foto ainda na maternidade, mostrando o rosto da menina. Rihanna também revelou a data do parto, ocorrido em 14 de setembro. A artista manteve a mesma discrição que marcou suas duas gestações anteriores.
Gravidez anunciada no Met Gala
Em maio, Rihanna surpreendeu o público ao revelar a terceira gravidez no tapete vermelho do Met Gala. Desde então, os fãs acompanharam a expectativa pela chegada do bebê.
Decisão do casal sobre o sexo do bebê
O rapper A$AP Rocky comentou em entrevista à revista Elle que os dois preferiram não saber o sexo da criança antes do nascimento. “Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas. Dá para perceber pela experiência. Espero que seja uma menina. Preciso disso”, disse o artista.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.