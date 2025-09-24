Nasce Rocki Irish Mayers, primeira filha de Rihannan - reprodução Instagram

Rio - Rihanna anunciou nesta terça-feira (24) o nascimento de sua terceira filha, Rocki Irish Mayers. A bebê nasceu em 13 de setembro, mas a cantora só compartilhou a novidade no Instagram dias depois. A artista já é mãe de dois meninos com o rapper A$AP Rocky: RZA, que nasceu em 2022, e Riot, em 2023.



A cantora publicou uma foto ainda na maternidade, mostrando o rosto da menina. Rihanna também revelou a data do parto, ocorrido em 14 de setembro. A artista manteve a mesma discrição que marcou suas duas gestações anteriores.Em maio, Rihanna surpreendeu o público ao revelar a terceira gravidez no tapete vermelho do Met Gala. Desde então, os fãs acompanharam a expectativa pela chegada do bebê.O rapper A$AP Rocky comentou em entrevista à revista Elle que os dois preferiram não saber o sexo da criança antes do nascimento. “Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas. Dá para perceber pela experiência. Espero que seja uma menina. Preciso disso”, disse o artista.