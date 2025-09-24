Feyjão reúne Zeca Pagodinho, Xande de Pilares e Mart?nália em novo trabalho - Divulgação

Rio - Feyjão reunirá grandes nomes do samba no novo álbum, intitulado "Passageiro do Bem". Com cinco faixas, o lado A do projeto será lançado nesta quinta-feira (25), nas plataformas digitais, e terá as participações de Zeca Pagodinho na faixa "Eu Sou o Amor"; Xande de Pilares em "Minha Missão"; e de Mart’nália na música "Fecha os Olhos".

Neste trabalho, Feyjão mostra suas referências musicais e aposta na liberdade criativa. "Na minha cabeça de artista, a música pode nascer como reggae, forró, xote, samba ou MPB. Minha busca sempre foi ocupar um lugar dentro da música brasileira como um todo, e não de um gênero específico. Quero preservar essa liberdade criativa e explorar toda a sua amplitude", afirma o cantor.

"Esse disco representa um ponto de virada. É o momento em que consigo traduzir, de forma clara, tudo o que me atravessa musicalmente. É a apresentação mais fiel do que sou como artista", completa.