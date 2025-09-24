Fernanda Lima explica por que deixou os EUA para dar à luz no Brasil - reprodução Youtube

Publicado 24/09/2025 23:01

Rio - Fernanda Lima relembrou detalhes de sua segunda gravidez com Rodrigo Hilbert. Em entrevista ao podcast "Maternidelas", a apresentadora disse que recebeu a dica de um amigo para viajar a uma estação de esqui em alta montanha.