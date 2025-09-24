Fernanda Lima explica por que deixou os EUA para dar à luz no Brasilreprodução Youtube
"Me disseram que na altitude [elevada] era fácil de engravidar. Não sei se é verdade, mas eu engravidei. Tem o [conselho] de levantar a perna depois, eu fiz a tabelinha certinho e foi de primeira", contou. A gestação, segundo Fernanda, foi marcada por enjoos e mal-estar. "Foi difícil. Vomitando, uma tristeza enorme. Tem uns remédios de enjoo punks, mas não adianta, só melhora", afirmou.
Na época, Fernanda e Rodrigo viviam em Los Angeles. A apresentadora explicou que escolheu ter Maria Manoela no Brasil por causa da forma como era tratada durante o pré-natal nos Estados Unidos.
"A gente era muito mal atendido. É muito diferente a saúde no Brasil e lá fora. Não tinha olho no olho, carinho. As enfermeiras no Brasil... é abraço, essa coisa", disse.
Primeiro encontro com Rodrigo Hilbert
Fernanda também falou sobre o início do relacionamento com o marido. Ela contou que o empresário Antonio Amâncio, que cuidava da carreira dos dois, organizou o primeiro encontro.
"Foi um encontro combinado, porque o meu empresário também era empresário dele. Ele dizia para o Rodrigo que conhecia a mulher da vida dele e disse para mim que conhecia o homem da minha vida", relatou.
O encontro aconteceu no aniversário do empresário e terminou em clima de romance. "Quando a gente se olhou, foi fulminante. Mas ficamos a noite toda nos olhando, só rolou quando já era de manhã", disse Fernanda, que ainda recordou o breve término do casal. "Mesmo nesse momento, eu sabia que era ele, que não poderia perdê-lo de vista."
Fernanda Lima, 47, e Rodrigo Hilbert, 45, estão juntos desde 2001. Eles são pais dos gêmeos João e Francisco, de 17 anos, e de Maria Manoela, de 5.
