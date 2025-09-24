Nasce Bento, primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho - Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2025 16:30

Rio - Thiaguinho e Carol Peixinho celebraram a chegada do primeiro filho, Bento, na última sexta-feira (19). Dias após o nascimento, o artista decidiu marcar o momento com uma música especial dedicada à parceira e ao bebê. O lançamento aconteceu nesta quarta-feira (24), com a divulgação de Agora Somos 3.

Nas redes sociais, o cantor revelou que compôs a canção logo após receber a notícia da gravidez. Carol não sabia da surpresa. “Acharam que um momento especial assim ficaria sem música? No dia em que a Carol me contou que estava grávida, algo aconteceu dentro de mim… Um AMOR que eu nunca tinha sentido antes tomou conta do meu coração de um jeito inexplicável. Ou quase explicável…”, contou.Thiaguinho relatou que escreveu os versos durante a madrugada e depois mostrou ao músico Prateado, que ajudou a transformar o texto em melodia. “Naquela mesma madrugada, tomado por essa emoção nova e gigante, senti vontade de colocar em palavras tudo o que estava passando aqui dentro. E eu, que sempre fui apaixonado por poemas e poesias, escrevi. Mostrei pro Mr. @prateadobass … e ele quis colocar melodia. E assim nasceu essa canção, guardada em segredo por todos esses meses — inclusive da Carol Peixinho!”, revelou.O artista explicou por que decidiu lançar a homenagem agora. “Hoje, decidi dividir com o mundo o que estava guardado em mim desde aquele dia. Porque a melhor forma que encontrei de expressar esse amor foi através da música. Te amo, Carol. Te amo, Bento. Que essa canção encontre o coração de todos os papais e mamães do mundo”, declarou.