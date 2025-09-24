Reação de cantor sertanejo viralizou nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 24/09/2025 20:15

Rio - Gustavo Mioto foi surpreendido durante sua participação no canal do youtuber Brino, na última terça-feira (23). Durante a live, o cantor sertanejo ouviu um comentário inesperado prevendo um relacionamento entre ele e Virginia Fonseca.



Tudo começou quando Brino decidiu ligar para a própria mãe ao vivo. Na conversa, ela contou que havia lido uma previsão feita por Lene Sensitiva. Segundo a vidente, haverá um possível romance entre Gustavo Mioto e a influenciadora digital.



“A Lene Sensitiva falou dele, falou que ele vai ficar com a Virginia”, revelou a mãe do youtuber. Surpreso, Mioto reagiu comentando: “Ela falou isso, é?”. A mãe ainda continuou: “Ela deu umas notícias. Não vou ficar falando todas, mas a sua parte é que você ficaria com a Virginia”, afirmou, antes de ser interrompida pelo filho e o cantor, que logo encerraram a ligação.



Após a revelação inesperada, o cantor, que terminou o namoro com Ana Castela em dezembro de 2024, acabou viralizando nas redes sociais, gerando comentários divertidos entre fãs e internautas.

Vale lembrar que, na última semana, Ana Castela tem movimentado as redes com publicações inesperadas que alimentam rumores sobre um possível affair com Zé Felipe, ex-marido de Virginia.