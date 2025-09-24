Cissa Guimarães homenageia filho caçula - Reprodução do Instagram

Cissa Guimarães homenageia filho caçulaReprodução do Instagram

Publicado 24/09/2025 11:11

Rio - Cissa Guimarães usou o Instagram, na madrugada desta quarta-feira (24), para homenagear o filho caçula, Rafael Mascarenhas, que morreu atropelado em julho de 2010. A apresentadora do "Sem Censura" recordou o aniversário do jovem, que completaria 34 anos, e publicou alguns registros ao lado dele.

"Meu amado filho Rafael! Te celebro todos os dias, mas hoje é seu aniversário, o abençoado dia que você chegou para todos nós! Celebraremos aqui neste plano sua vinda, mas sei que o céu estará em festa para esse anjo de luz que merece todo nosso amor e gratidão! Feliz aniversário filho, estamos aqui, nossa família e todos mais que te amam eternamente! Paz, luz, amor e toda minha gratidão por tanto aprendizado! Salve Rafael! Muita luz de Rafa para todos nós! Obrigada meu anjo, te amo infinitamente!", escreveu ela.

Vários famosos reagiram à publicação. "Nosso pãozinho de leite!", disse Miguel Falabella. "Amor eterno", afirmou Sabrina Sato. "Céu em festa", comentou Fernanda Gentil. "Rafa querido sua memória é eterna!", destacou Paulo Betti.

Além de Rafael, Cissa é mãe de Tomás e João Velho, frutos do antigo casamento com Paulo César Pereio (1940-2024).