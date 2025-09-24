Cissa Guimarães homenageia filho caçulaReprodução do Instagram
Fernanda Lima explica por que deixou os EUA para dar à luz no Brasil
Apresentadora contou que se sentia mal atendida no pré-natal em Los Angeles e destacou diferença no acolhimento
Evaristo Costa explica uso do cordão de girassol e relembra situações constrangedoras
Diagnosticado com doença de Crohn, o jornalista compartilhou episódios desconfortáveis durante crises em avião e restaurante
Laís Caldas e Gustavo Marsengo celebram casamento em São Paulo
O romance entre o casal começou em 2022, durante participação no Big Brother Brasil
Gustavo Mioto reage a previsão de romance com Virginia
Ex-namorado de Ana Castela se surpreendeu ao ouvir comentário sobre possível relacionamento com a influencer
Rihanna anuncia nascimento da filha Rocki Irish Mayers
Cantora e A$AP Rocky celebram chegada da primeira menina após dois meninos
Lara e Julinho Casares agradecem doações de ração em casamento
Casal celebrou união em São Paulo e anunciou repasse de alimentos para ONGs de proteção animal