Lara e Julinho Casares agradecem doações de ração em casamentoreprodução Instagram
Nesta quarta-feira (24), Lara e Julinho publicaram um vídeo de agradecimento, no qual explicaram que as doações serão encaminhadas para instituições. "Ao invés de presentes, pedimos doações de ração para cães e gatos. E hoje, com o coração cheio de gratidão, vamos repassar essas doações para ONGs, abrigos e protetores que dedicam suas vidas a salvar vidas. É uma contribuição pequena diante da grandeza da causa, mas feita com todo nosso carinho, fé e propósito", escreveram na publicação.
Presença marcante de Faustão
A cerimônia contou com a presença de Faustão, que levou a filha até o altar usando uma cadeira de rodas. O apresentador se recupera de transplantes realizados nos últimos meses, mas fez questão de participar do momento.
