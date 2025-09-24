Lara e Julinho Casares agradecem doações de ração em casamentoreprodução Instagram

Rio - Lara, filha de Faustão, e o empresário Julinho Casares se casaram no último sábado (20), em uma cerimônia intimista realizada na casa da família, em São Paulo. O casal optou por um pedido diferente aos convidados: sacos de ração para cães e gatos no lugar de presentes tradicionais.
Nesta quarta-feira (24), Lara e Julinho publicaram um vídeo de agradecimento, no qual explicaram que as doações serão encaminhadas para instituições. "Ao invés de presentes, pedimos doações de ração para cães e gatos. E hoje, com o coração cheio de gratidão, vamos repassar essas doações para ONGs, abrigos e protetores que dedicam suas vidas a salvar vidas. É uma contribuição pequena diante da grandeza da causa, mas feita com todo nosso carinho, fé e propósito", escreveram na publicação.

Presença marcante de Faustão

A cerimônia contou com a presença de Faustão, que levou a filha até o altar usando uma cadeira de rodas. O apresentador se recupera de transplantes realizados nos últimos meses, mas fez questão de participar do momento.


 