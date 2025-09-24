Lara e Julinho Casares agradecem doações de ração em casamento - reprodução Instagram

Lara e Julinho Casares agradecem doações de ração em casamentoreprodução Instagram

Publicado 24/09/2025 17:21

Rio - Lara, filha de Faustão, e o empresário Julinho Casares se casaram no último sábado (20), em uma cerimônia intimista realizada na casa da família, em São Paulo. O casal optou por um pedido diferente aos convidados: sacos de ração para cães e gatos no lugar de presentes tradicionais.