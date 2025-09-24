Sasha compartilha registros de viagem à Itália - Reprodução do Instagram

Publicado 24/09/2025 09:48

Rio - Sasha Meneghel, de 27 anos, compartilhou alguns cliques, no Instagram, da viagem pela Itália com o marido, João Lucas, de 26, e a amiga Bruna Marquezine, de 30. Em um dos registros, a filha de Xuxa aparece se divertindo com a atriz no mar e durante um passeio noturno. Em outro, aparece no maior chamego com o amado.

Sasha está hospedada em um hotel luxuoso, onde as diárias chegam a R$ 18 mil. A estilista, inclusive, posou para algumas fotos à beira da piscina do local, enquanto renovava o bronzeado. "Puglia", escreveu ela na legenda da publicação.

