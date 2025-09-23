Sthefany Brito e Igor Raschkovsky são pais de Enrico e Vicenzo Reprodução/Instagram
“Foi me batendo uma tristeza e, quando o Enrico nasceu, eu tive baby blues. Por conta de toda a situação que já estava vindo da gravidez. Uma junção de sentimentos… Volta pra casa, continua trancada, descobrindo aquele universo doido. Foi confuso”, disse Sthefany, que deu à luz durante a pandemia de covid-19.
A atriz explicou que precisou de acompanhamento terapêutico para lidar com o período difícil. "Eu me considerava uma pessoa muito prática. E quando me vi triste, chorando o dia inteiro, eu pensava: ‘O que é isso? Eu não sou assim’. Parecia que eu estava perdendo tempo sentindo aquilo tudo. Pela primeira vez na vida, eu parei e falei: ‘Eu preciso respirar, eu preciso sentir’. E foi muita terapia.”
Desafios da maternidade plena
Sthefany destacou a intensidade da experiência de ser mãe, mesmo durante momentos complicados.
“Eu estava vivendo o grande sonho da minha vida. Eu falo que nasci pra ser mãe, era meu maior papel. Mas aí me vi chorando sem parar. Era um turbilhão de sentimentos, hormônio, pandemia… juntou tudo. Felizmente, soube lidar e busquei ajuda”, afirmou.
