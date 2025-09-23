Sthefany Brito e Igor Raschkovsky são pais de Enrico e Vicenzo - Reprodução/Instagram

Sthefany Brito e Igor Raschkovsky são pais de Enrico e Vicenzo Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2025 21:25

Rio - Em entrevista ao "Conversas Maternas Podcast", apresentado por Geovanna Tominaga, a atriz Sthefany Brito relatou, pela primeira vez, a experiência com a depressão pós-parto. Mãe de Enrico, de 5 anos, e Vicenzo, de 1, a artista falou sobre os desafios emocionais após o nascimento do primeiro filho.

“Foi me batendo uma tristeza e, quando o Enrico nasceu, eu tive baby blues. Por conta de toda a situação que já estava vindo da gravidez. Uma junção de sentimentos… Volta pra casa, continua trancada, descobrindo aquele universo doido. Foi confuso”, disse Sthefany, que deu à luz durante a pandemia de covid-19.A atriz explicou que precisou de acompanhamento terapêutico para lidar com o período difícil. "Eu me considerava uma pessoa muito prática. E quando me vi triste, chorando o dia inteiro, eu pensava: ‘O que é isso? Eu não sou assim’. Parecia que eu estava perdendo tempo sentindo aquilo tudo. Pela primeira vez na vida, eu parei e falei: ‘Eu preciso respirar, eu preciso sentir’. E foi muita terapia.”Sthefany destacou a intensidade da experiência de ser mãe, mesmo durante momentos complicados.“Eu estava vivendo o grande sonho da minha vida. Eu falo que nasci pra ser mãe, era meu maior papel. Mas aí me vi chorando sem parar. Era um turbilhão de sentimentos, hormônio, pandemia… juntou tudo. Felizmente, soube lidar e busquei ajuda”, afirmou.