Evaristo Costa possui diagnóstico da doença de Crohn - Reprodução/Instagram

Evaristo Costa possui diagnóstico da doença de CrohnReprodução/Instagram

Publicado 24/09/2025 22:09

Rio - Evaristo Costa, 48 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira para conscientizar sobre deficiências ocultas e explicar o uso do cordão de girassol, acessório que ajuda a comunicar rapidamente quando alguém precisa de atenção especial, mesmo que a condição não seja visível.



“O girassol é o símbolo que representa as pessoas que possuem algum tipo de deficiência não aparente, oculta. Quando você olha para ela, não sabe que ela precisa de um cuidado diferenciado”, explicou o jornalista.



Evaristo aproveitou a oportunidade para falar sobre sua própria condição, a doença de Crohn, atualmente em remissão. Ele detalhou alguns sintomas da doença, como dor abdominal, cólica, náusea, vômito e cansaço intenso, destacando que o mais constrangedor é a diarreia, que muitas vezes ocorre de forma quase involuntária.



A doença já causou situações embaraçosas ao jornalista. Ele relembrou episódios desconfortáveis em viagens e restaurantes: “Eu já passei correndo indo ao banheiro do avião, tinha uma fila e não consegui passar na frente. Constrangimento enorme, não preciso dizer o que aconteceu”, contou. Em outro episódio, relatou que precisou negociar com um segurança de restaurante sobre o uso do banheiro: “Eu perguntei: ‘Posso primeiro usar o banheiro e depois consumir?’ Ele respondeu: ‘Não, primeiro você tem que consumir’.”

Evaristo reforçou que o uso do cordão não é obrigatório, mas pode ser muito útil no dia a dia por ser um alerta visual rápido. “Ninguém precisa usar esse cordão para ter os seus direitos garantidos, é um uso opcional. Mas ele ajuda a comunicar rápido”, concluiu.