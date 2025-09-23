Key Alves rebateu críticas sobre quarto da filha - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2025 20:04

Rio - Key Alves usou as redes sociais, nesta terça-feira (23), para falar dos comentários negativos que recebeu após mostrar a decoração do quarto da primeira filha que espera com Bruno Rosa. A ex-BBB escolheu o tema fazenda, com tons em marrom, e não o rosa tradicional.

"Eu vi muita gente no meu direct falando assim: 'Ai, o quarto da Rosa Maria tinha que ser rosa'. Sério, gente… só porque é Rosamaria o nome dela?", questionou nos Stories.

Key explicou detalhes das escolhas para o espaço de descanso da bebê. "O quarto dela é da cor que eu quiser. É porque chama Rosa Maria que vai ser rosa. Eu amei a estética desse off-white com marrom. Eu acho lindo e tem tudo a ver com a decoração de fazenda dela. Porque a minha filha nasceu pra ser boiadeira", disse ela.