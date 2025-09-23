Vicky decidiu economizar para comprar acessórios de acampamentoreprodução Instagram

Rio - Ana Paula Siebert compartilhou nas redes sociais que sua filha, Vicky Justus, de 5 anos, iniciou uma iniciativa para guardar dinheiro. A influenciadora contou que a menina decidiu vender cookies e milkshakes no condomínio para alcançar seu objetivo.
Ana Paula Siebert revela que filha vende cookies para juntar dinheiro - reprodução Instagram
"A Vicky está numa fase de entender o valor de comprar as coisas. Esses dias fomos numa loja e lá tinha uma barraca de acampamento bem grande e ela chorou porque queria”, relatou Ana Paula em publicação no Instagram nesta terça-feira (23).

Promessa para o Dia das Crianças

A empresária explicou que prometeu presentear a filha com a barraca no Dia das Crianças, já que o item tinha valor alto. Mas a pequena queria mais do que apenas a estrutura. "Só que tem os acessórios também, como colchonete, fogueirinha. Ela quer acampar mesmo e aí ela falou que ia juntar dinheiro para comprar todas as coisas da barraca”, disse.

Segundo Ana Paula, a atitude da menina chamou atenção em casa. "Desde lá ela sai vendendo tudo e coloca no cofrinho. Porque ela quer abrir e ir lá comprar os acessórios da barraca [...] Ela vendeu cookies pelo condomínio, está bem focada, faz milkshake para vender e eu acho legal ter um objetivo”, completou.