Atriz homenageou Domingos Montagner Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2025 19:27

Rio - A atriz Giullia Buscacio se emocionou ao receber de uma fã uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparece ao lado de Domingos Montagner. Ela compartilhou o presente nos stories do Instagram e agradeceu: “Eu tenho as melhores seguidoras do mundo! Obrigada por esse presente tão emocionante! Chorei quando recebi. Já faz nove anos que o Domingos, esse grande artista e amigo, se foi.”



Domingos Montagner morreu em 2016, aos 54 anos, vítima de afogamento durante o período de gravações da novela Velho Chico, da TV Globo. Na trama, ele interpretava o personagem Santo, pai da jovem Olívia, vivida por Giullia.



Ao recordar os bastidores, a atriz destacou a relação de carinho e incentivo que recebia do colega de elenco: “Na época, ele interpretava meu pai em Velho Chico e, com muito carinho, me chamava de Winona Ryder. Sempre me incentivava a melhorar e a evoluir na profissão. Tenho certeza de que ele plantou uma sementinha no meu coração para que eu continuasse acreditando, porque ele sempre acreditou em mim e torceu por mim com um amor de pai para filha.”



Giullia também aproveitou a publicação para prestar uma homenagem ao ator, ressaltando a importância dele em sua trajetória: “Obrigada por ter sido tão especial na minha caminhada. Um dos maiores artistas e seres humanos que já passaram por esta terra. Que falta você faz.”