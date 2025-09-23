Atriz homenageou Domingos Montagner Reprodução/Instagram
Giullia Buscacio se emociona ao ver imagem feita por IA ao lado de Domingos Montagner
Ator morreu durante as gravações de 'Velho Chico' em 2016
Jota.pê relata jantar com Caetano Veloso e Djavan: 'Não sabia o que dizer'
Cantor se reuniu com grandes nomes na segunda-feira (22)
Atriz Bella Campos revela truque para esquentar comida durante as gravações
Atriz divertiu colegas ao mostrar sanduicheira guardada entre os figurinos
Fernando Zor e Lara Bissi rompem mais uma vez e médica revela motivo
Dermatologista usou as redes sociais para anunciar a separação e citou "distorções, desonestidade e traição" como justificativas
Ana Paula Siebert revela que filha vende cookies
Vicky, de 5 anos, decidiu economizar para comprar acessórios de acampamento
Gracyanne Barbosa comenta mudanças no corpo após emagrecimento: 'Pernas finas'
Muda fitness já perdeu cerca de 14 kg com dieta e treino
