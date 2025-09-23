Gracyanne Barbosa Reprodução de vídeo
Ver esta publicação no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Gracyanne Barbosa Reprodução de vídeo
Ver esta publicação no Instagram
Gracyanne Barbosa comenta mudanças no corpo após emagrecimento: 'Pernas finas'
Muda fitness já perdeu cerca de 14 kg com dieta e treino
Francisco Gil e Alane Dias curtem clima de romance em Paris
Casal compartilhou registros nas redes sociais, nesta terça-feira (23)
Vídeo! Antonio Fagundes diz que Regina Duarte é 'equivocada'
Ator, que já contracenou com a atriz na primeira versão da novela 'Vale Tudo' (1988), da TV Globo, destacou que não sente 'raiva' da colega
Maíra Cardi muda data de nascimento da filha e revela motivo
Influenciadora digital espera Eloah, fruto do casamento com Thiago Nigro
Famosos se despedem de Anne-Marie, filha da modelo Schynaider Moura
Luciano Huck e João Silva estiveram no velório da adolescente, nesta terça-feira (23)
Na Jamaica, Lorena Maria exibe curvas em cliques de biquíni após cirurgias plásticas
Influenciadora realizou procedimentos estéticos nos seios, abdômen e bumbum no mês de julho