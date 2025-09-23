Gracyanne Barbosa - Reprodução de vídeo

Gracyanne Barbosa Reprodução de vídeo

Publicado 23/09/2025 13:55

Rio - Gracyanne Barbosa, de 42 anos, está focada em fazer cada vez mais bonito no "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck". Com dieta e treino adequado, a musa fitness contou aos seguidores, nesta segunda-feira (22), que já perdeu cerca de 14 kg e tem sentido diferença em suas performances.

"Estou sentindo bastante diferença agora dançando. Já perdi uns 14 kg. Vocês me perguntam se estou achando meu corpo estranho. Honestamente, só penso no objetivo. E meu objetivo é conseguir dançar o melhor possível, realizar os movimentos, então, nem olho muito no espelho. Estou achando tudo igual. Estou com as pernas finas? Estou. Mas está tudo bem. Desde que eu consiga dançar, está tudo certo", afirmou a influenciadora digital, em um vídeo publicado no Instagram Stories.

Na mesma rede social, ela ainda compartilhou um vídeo exibindo as curvas. "Vocês pediram para ver como estou mais slim", escreveu ela na legenda. Nos comentários, Gracy recebeu vários elogios. "Muito maravilhosa", afirmou um internauta. "Musa inspiradora", disse outro. "Shape de trilhões", brincou uma terceira pessoa.

Confira: