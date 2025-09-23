Na Jamaica, Lorena Maria exibe curvas em cliques de biquíni após cirurgias plásticas - Reprodução / Instagram

Publicado 23/09/2025 10:36

Rio - A influenciadora digital Lorena Maria, de 26 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (22), um compilado de registros exibindo as curvas durante uma viagem à Jamaica.

"Estou muito cria da Jamaica", brincou a atriz, na legenda da publicação. Na sequência de fotos, Lorena posa em vários ângulos vestindo biquíni azul com bandeirinhas do Brasil em uma loja de produtos locais.

Nos comentários da publicação, recebeu muitos elogios. "Esse lugar está te fazendo um bem danado. Que brilho", exaltou uma usuária do Instagram. "Essa mona é um acontecimento, linda demais", opinou um seguidor. "Que linda", disse um admirador. "Belíssima", expressou outra pessoa.

Em julho, a influenciadora digital realizou procedimentos estéticos nos seios, abdômen e bumbum após dar luz ao filho, Rás, de 7 meses, fruto do antigo relacionamento com MC Daniel.

Lorena iniciou o relacionamento com MC Daniel em maio de 2024. Três meses depois, eles anunciaram a gravidez. O cantor chegou a pedir a então namorada em casamento em janeiro deste ano. No entanto, o noivado chegou ao fim em julho.

Após a repercussão do fim do relacionamento, ela se pronunciou sobre as críticas que estava recebendo. Lorena negou qualquer dependência financeira pediu por respeito e privacidade:

"Só quero ficar em paz, que isso tudo passe logo e que eu consiga entrar aqui [no Instagram] sem ver minha cara por aí o tempo todo e vocês resgatando coisas muito dolorosas".

